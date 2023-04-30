"طرق دبي" ترسي عقد تنفيذ طرق داخلية في 5 مناطق في القصيص الصناعية

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتعليمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتطوير وتحسين البنية التحتية الأساسية في المناطق السكنية والصناعية، لتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني في الإمارة، والارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق السعادة والرفاهية للسكان، أرست هيئة الطرق والمواصلات عقد مشروع تنفيذ طرق داخلية وأعمال إنارة في منطقة القصيص الصناعية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وتتضمن تنفيذ 32 طريقًا بطول عشرة كيلومترات، وإنارة بطول قرابة 43 ألف متر، وتسهم أعمال رصف الطرق، في زيادة طاقتها الاستيعابية بنسبة 200%، حيث سترتفع من 500 سيارة في الساعة في الاتجاهين، إلى 1500 سيارة في الساعة في الاتجاهين، وتقليل زمن الرحلة بنسبة 60%.

وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يأتي تنفيذ مشروع الطرق الداخلية، في إطار حرص هيئة الطرق والمواصلات على تطوير البنية التحتية الأساسية من أعمال الطرق والإنارة وتصريف مياه الأمطار في المناطق السكنية والصناعية، مشيراً إلى أن مشروع الطرق الداخلية (المحلية والتجميعية) في منطقة القصيص الصناعية 1 و2 و3 و4 و5، يسهم في ربط مناطق القصيص الصناعية، التي تخدمها أربعة شوارع رئيسة، هي شارع عمان، وشارع بيروت، وشارع حلب، وشارع دمشق، وتحسين المداخل والمخارج، المؤدية لأكثر من 320 ورشة، و25 مبنى سكنيًّا، والمحال التجارية، والمناطق التعليمية، وتقدر الكثافة السكانية في المنطقة بنحو 60 ألف نسمة.

قيد التنفيذ

وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن الهيئة تنفذ حالياً أعمال طرق داخلية وإنارة، في أربع مناطق سكنية، هي مرغم ولهباب والليسيلي وحتا، بطول إجمالي 37 كيلومتراً، منها أعمال طرق بطول 21 كيلومتراً، وأعمال إنارة للشوارع القائمة بطول 16 كيلومتراً، ويتوقع الانتهاء من المشروع في نهاية العام الجاري، ويشمل مشروع الطرق الداخلية في منطقة مرغم، رصف طرق بطول 8 كيلومترات، في المنطقة الواقعة على شارع دبي - العين بالقرب من سكاي دايف دبي، حيث يجري تعبيد الطرق في المنطقة مع أعمال البنية التحتية التي تتضمن إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار، وأعمال إنارة للشوارع، ويخدم المشروع أكثر من 1100 نسمة يقطنون في تلك المنطقة.

لهباب

ويتضمن مشروع الطرق الداخلية في منطقة لهباب، رصف طرق بطول أربعة كيلومترات، مع أعمال البنية التحتية التي تتضمن إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار، وأعمال إنارة للشوارع، كما تشمل تنفيذ أعمال إنارة للطرق القائمة في منطقة لهباب على شارع دبي ـ حتا بجانب مضمار لهباب لسباق الجمال بطول كيلومترين. ويخدم المشروع أكثر من 3 آلاف نسمة يقطنون في تلك المنطقة، ويسهم المشروع في تحسين ربط المنطقة السكنية قيد التطوير مع شبكة الطرق.

الليسيلي

ويبلغ طول الطرق التي سيتم تنفيذها في منطقة الليسيلي، قرابة سبعة كيلومترات، وتشمل أيضاً تنفيذ أعمال إنارة للطرق القائمة في منطقة سيح السلم بالقرب من لاست إكزت وبحيرات القدرة، بطول يزيد على 14 كيلومتراً، ويخدم المشروع قرابة 2900 نسمة يقطنون في تلك المنطقة، ويسهم المشروع في تحسين مداخل ومخارج المنطقة.

حتا

ويشمل المشروع تنفيذ طرق بطول كيلومترين في منطقة حتا، وتحديداً في مناطق صعير والسلمي وسهيلة، إلى جانب أعمال البنية التحتية التي تتضمن إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار، وأعمال إنارة للشوارع، ويخدم المشروع حوالي 6 آلاف نسمة يقطنون في تلك المناطق، ويسهم المشروع في تحسين المداخل والمخارج، وتحسين ربط المنطقة السكنية قيد التطوير مع شبكة الطرق.