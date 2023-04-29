محمد بن راشد: التقيت اليوم أخي رئيس الدولة .. لقاءاتنا في الوطن ومن أجل الوطن.. وقادمنا أجمل
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، .
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في حسابه على تويتر " التقيت اليوم أخي رئيس الدولة حفظه الله في استراحة المرموم .. لقاءاتنا في الوطن ومن أجل الوطن .. وقادمنا الوطني أجمل وأفضل بإذن الله "..
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