محمد بن راشد: التقيت اليوم أخي رئيس الدولة .. لقاءاتنا في الوطن ومن أجل الوطن.. وقادمنا أجمل

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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،  أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، .

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في حسابه على تويتر " التقيت اليوم أخي رئيس الدولة حفظه الله في استراحة المرموم .. لقاءاتنا في الوطن ومن أجل الوطن ..  وقادمنا الوطني أجمل وأفضل بإذن الله "..

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