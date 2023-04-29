مكتوم بن محمد يحضر حفل زفاف نجل عبد الرحمن آل صالح

حضر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، اليوم السبت، حفل الاستقبال الذي أقامه معالي عبد الرحمن بن صالح آل صالح بمناسبة زفاف نجله سالم على كريمة عبد الحكيم بن عبيد البدور وذلك بمجلس الخوانيج في دبي .

وقد هنأ سموه العروسين وذويهما متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات الخير والنماء والازدهار.