بدلة الفضاء الخارجي EMU

يبلغ وزن البدلة رائد الفضاء للمهام الخارجي 127 كغ، وتتكون من جذع علوي صلب يغطي صدر رائد الفضاء، وقطع تغطي الذراعين متصلة بقفازات ضخمة.

يتألف قماش البدلة من 16 طبقة من مواد تحافظ على الاكسجين من داخلها، يغطي الجزء العلوي من الجذع رجل رائد الفضاء والقدمين.

الخطوط الحمراء في البدلة تسمح برؤيه رائد الفضاء اثناء المشي في الفضاء كما يحمل الرائد جهاز اتصال مع زملائه داخل المحطة.

تحمل خوذة الرأس وتأتي معه حاجب وتسمح لرائد الفضاء برؤية أوضح.

توجد على ظهر بدلة رائد الفضاء حقيبة الظهر تسمى" النظام الاساسي لدعم الحياة" تحتوي هذه الحقيبة على الاكسجين الذي يتنفسه الرائد اثناء مهمة السير في القضاء وتوفر الحقيبة الكهرباء وتحتوي الحقيبة ايضا على خزان مياه التبريد التي تتدفق اثناء التهوية.

يحتوي الجزء الخلفي من البدلة على جهاز الانقاذ خارج المركبة يحتوي على نفاسات دفع صغيرة يستخدمه للعودة الى المحطة الفضائية عند الضرورة.