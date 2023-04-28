شكوى المجني عليه شرط لرفع الدعوى الجزائية في 5 جرائم

أكدت النيابة العامة للدولة أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في خمس جرائم إلا بناء على شكوى تقدم من المجني عليه، أو ممن يقوم مقامه، أو من وكيله الخاص، وهي: أولاً السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها، إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه، ولم تكن هذه الأشياء محجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً أو مثقلة بحق لشخص آخر. وثانياً عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله. وثالثاً الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها. ورابعاً سب الأشخاص وقذفهم. وخامساً الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون. وأوضحت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أنه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وذلك استناداً إلى المادة (11) من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2022.