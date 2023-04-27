الرخصة الافتراضية للمستثمر الأجنبي لا تشترط الإقامة في الدولة

أفادت الحكومة الرقمية للدولة أنه يمكن للأجانب تأسيس الأعمال داخل دولة الإمارات دون الحاجة إلى الإقامة والعيش فيها من خلال التقدم للحصول على الرخصة الافتراضية وممارسة الأعمال من خارج الدولة.

وتابعت أنه بالنسبة للرخصة الافتراضية في أبوظبي، فيمكن للمستثمر الأجنبي غير المقيم في دولة الإمارات التقدم بطلب من أي مكان من خارج الدولة، للحصول على رخصة أبوظبي الافتراضية التي تتيح له ممارسة الأعمال في الإمارة من خارج الدولة قبل مباشرة إجراءات الإقامة.

وتتيح رخصة أبوظبي الافتراضية ممارسة الأعمال في 13 قطاعاً، هي: الزراعة، الصناعة، الإصلاح، أعمال المقاولات، الصيانة والتركيب، البيع بالتجزئة، أنشطة النقل، الخدمات، خدمات التأجير، الإدارة والخدمات المساندة، تنظيم الفعاليات الصحية والترفيهية، أنشطة التجارة بالجملة، الاستيراد والتصدير.

وتتيح أيضاً تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة الشخص الواحد «ذ.م.م»، والتملك بنسبة 100%.

وتخضع الرخصة لرسوم محلية بما لا يزيد على 1000 درهم، مع استيفاء الرسوم الاتحادية الإضافية كافة وفقاً لنوع النشاط المطلوب والشكل القانوني.

واستعرضت الحكومة الرقمية كيفية الحصول على الرخصة الافتراضية في دبي، إذ ذكرت أن دائرة الاقتصاد والسياحة فيها، بالشراكة مع الجهات الحكومية المحلية الأخرى، أطلقت برنامج منطقة دبي التجارية الافتراضية (VCC) الذي يمكن رواد الأعمال التجارية وأصحاب المهن الحرة في معظم أنحاء العالم من بدء شركة تجارية افتراضية في دبي، والحصول على رخصة تجارية افتراضية دون اشتراط الإقامة أو العمل في الإمارات، ووفق أعلى الضوابط القانونية الدولية لمزاولة الأعمال رقمياً.

ويعني ذلك أنه يمكن لأي شخص أو شركة من معظم دول العالم التقدم بطلب رخصة الشركة التجارية الافتراضية، وفقاً للشروط السارية والأحكام، دون الحاجة للتواجد والإقامة في دولة الإمارات، أو زيارتها.

وأشارت إلى أهلية التقدم بطلب للحصول على رخصة الشركة التجارية الافتراضية، إذ يمكن لرجال الأعمال والمستثمرين من معظم دول العالم التقدم بطلب للحصول على رخصة الشركة التجارية الافتراضية عبر الإنترنت ومن بلدانهم من خلال الموقع الإلكتروني لمنطقة دبي التجارية الافتراضية.

وتتضمن شروط أهلية الحصول على رخصة شركة تجارية افتراضية: ألا يكون المتقدم مقيماً في دولة الإمارات، أن يكون مواطناً أو مقيماً ويخضع للضريبة من إحدى الدول المعتمدة، وممارسة أنشطة تجارية عالمية غير خاضعة لموقع ما في قطاعات محددة تركز على الصناعات الإبداعية والتكنولوجيا والخدمات.

وتتيح الرخصة الافتراضية لجميع الشركات الافتراضية الدخول تلقائياً إلى موقع متجر دبي الإلكتروني، وهو سوق على شبكة الإنترنت يقدم خدماته لجميع الشركات المسجلة في «اقتصادية دبي».

الرخصة تخضع لرسوم محلية بما لا يزيد على 1000 درهم مع استيفاء الرسوم الاتحادية الإضافية.