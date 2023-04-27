الحاكم العام لجزر سليمان يتسلم أوراق اعتماد سفير الإمارات

تسلم فخامة السير ديفيد فوناكي الحاكم العام لجزر سليمان، أوراق اعتماد سعادة عبدالله علي عتيق السبوسي سفير دولة الإمارات لدى أستراليا، سفيرا غير مقيم لدى جزر سليمان.

ونقل سعادته، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة الحاكم العام لجزر سليمان، سعادة السفير، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى فخامته، لسعادة السفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جهته أعرب سعادة السفير، عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جزر سليمان، وأكد حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجزر سليمان، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

كما التقى سعادة السفير، بمعالي ماناسيه سوغافارا رئيس الوزراء، ومعالي جيريمايا مانيلي وزير الخارجية، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة.