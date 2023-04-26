"محمد بن راشد للفضاء": عملية هبوط المركبة الحاملة للمستكشف راشد على القمر لم تنجح

أكد مركز محمد بن راشد للفضاء، صباح الأربعاء، عدم نجاح هبوط المركبة الحاملة للمستكشف راشد على سطح القمر.

وقال المركز في تدوينة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أن شركة "آي سبيس" أكدت أنه حتى الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت اليابان (3 صباحًا بتوقيت دولة الإمارات)، لم يتم الاتصال بين مركبة الهبوط "هاكوتو آر"، ومركز التحكم بالمهمة، وبالتالي تم تأكيد عدم وجود إمكانية لتحقيق هبوط ناجح على القمر، والاتصال بالمركبة.