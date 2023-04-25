محمد بن زايد: ستظل الإمارات داعماً أساسياً للجهود العالمية لمواجهة الأمراض والأوبئة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أن الإمارات ستظل داعماً أساسياً للجهود العالمية لمواجهة الأمراض والأوبئة، وجاء كلام سموه بمناسبة اليوم العالمي للملاريا الذي يصادف 25 أبريل.

وقال سموه في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " بمناسبة اليوم العالمي للملاريا.. نؤكد مواصلة سعينا إلى مساعدة المجتمعات المتضررة للتصدي لهذا المرض، ودعم المبادرات النوعية والحلول المبتكرة بالتعاون مع الشركاء للقضاء عليه.. ستظل الإمارات داعماً أساسياً للجهود العالمية لمواجهة الأمراض والأوبئة".