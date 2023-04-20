الإمارات تهنئ الأمة العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد، إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وأعرب سموه عن تمنياته لهم موفور الصحة والسعادة، ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الفطر السعيد إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية ورؤساء الوزراء.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الإمارات وشعبها بقدوم عيد الفطر المبارك.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كل عام والإمارات وشعبها بخير.. كل عام وأمتنا العربية والإسلامية في خير. كل عام والعالم إلى خير وسلام. تقبل الله طاعاتكم.. وأدام أفراحكم.. وحقق جميع أمانيكم».

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، أعرب فيها عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بدوام الصحة والعافية، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

كما بعث صاحب السمو حاكم الشارقة برقيات تهنئة مماثلة إلى كل من: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وبعث صاحب السمو حاكم الشارقة برقيات تهنئة أيضاً بمناسبة عيد الفطر السعيد إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية، متمنياً من الله عز وجل أن يعيد عليهم هذه المناسبة السعيدة بالصحة والسلامة، وعلى شعوبهم بالمزيد من التقدم والرقي، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والازدهار.

وبعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، أعرب فيها عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بدوام الصحة والعافية، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

كما بعث صاحب السمو حاكم عجمان برقيات تهنئة مماثلة إلى كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وبعث سموه برقيات تهنئة مماثلة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، متمنياً لهم موفور الصحة والعافية، ولشعوبهم المزيد من الرقي والتقدم، وللأمتين العربية والإسلامية العزة والازدهار.

وبعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، أعرب فيها عن أسمى آيات التهانى والتبريكات، داعياً العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بدوام الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

كما بعث صاحب السمو حاكم أم القيوين برقيات تهنئة مماثلة إلى كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وبعث سموه برقيات تهنئة مماثلة إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية، متمنياً لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم المزيد من الرقي والتقدم، وللأمتين العربية والإسلامية العزة والازدهار.

وبعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، أعرب فيها عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بدوام الصحة والعافية وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

كما بعث صاحب السمو حاكم الفجيرة برقيات تهنئة مماثلة إلى كل من: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وبعث صاحب السمو حاكم الفجيرة برقيات تهنئة أيضاً بمناسبة عيد الفطر السعيد إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية، متمنياً من الله عز وجل أن يعيد عليهم هذه المناسبة السعيدة بالصحة والسلامة، وعلى شعوبهم بالمزيد من التقدم والرقي، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والازدهار.

وبعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، أعرب فيها عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بدوام الصحة والعافية وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

كما بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، برقيات تهنئة مماثلة إلى كل من: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وبعث سموه برقيات تهنئة مماثلة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، متمنياً لهم موفور الصحة والعافية، ولشعوبهم المزيد من الرقي والتقدم، وللأمتين العربية والإسلامية العزة والازدهار.