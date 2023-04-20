«تنمية المجتمع» بدبي تصرف «عيدية» للأفراد والأسر المستحقة

صرفت هيئة تنمية المجتمع بدبي «عيدية» لجميع الأفراد والأسر المستحقة للمنافع المالية، المسجلة لدى الهيئة.

وتأتي المبادرة انطلاقاً من التزام الهيئة بتوفير سبل الدعم اللازمة في الجوانب المجتمعية

كافة للمواطنين، لتيسير استكمال احتياجاتهم للعيد، ما يعزز جهود ومساعي الهيئة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحياة الكريمة.

وأوضحت مدير عام الهيئة حصة بنت عيسى بوحميد، حرص الهيئة من خلال مبادراتها المتنوعة وبرامج الدعم الاجتماعي على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير أفضل جودة حياة للمواطنين في إمارة دبي وتمكين المجتمع بكل فئاته.