"الموارد البشرية" ترصد 380 حالة "توطين صوري" في منشآت "الخاص"

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها رصدت حتى اليوم أكثر من 380 حالة توطين صوري، مؤكدة أن منظومتها تراقب باستمرار الحالات المشتبه بها للتعامل معها وفق الإجراءات القانونية.

وشددت على أنها تتخذ إجراءات حازمة في التصدي للمخالفين في حال تأكدها من وجود حالة "توطين صوري"، موضحة أنها تقوم على الفور بتحويل المنشأة المخالفة إلى الفئة الثالثة على أنظمة الوزارة، وكذلك إحالة المنشأة المخالفة إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات الجزائية المناسبة، مع إيقاف انتفاع "نافس" في حق من ثبت تورطه بـ "التوطين الصوري"