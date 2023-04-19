“الهلال الأحمر” يقدم 10 آلاف وجبة إفطار للصائمين يوميا بمسجد الشيخ زايد في سولو بإندونيسيا

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 10 آلاف وجبة إفطار يوميا خلال شهر رمضان للصائمين بمسجد الشيخ زايد في منطقة سولو في إندونيسيا، وذلك من خلال ثلاث خيام كبرى أقيمت في مناطق مختلفة من حرم المسجد.

وقام المتطوعون بتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين في المسجد والأسر المتعففة والأيتام في المنطقة المحيطة به.

وعملت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على توسيع مظلة المستفيدين من وجبات الإفطار هذا العام لتشمل الآلاف من السكان المحليين في منطقة سولو.

تأتي هذه المبادرة ضمن مشروع إفطار الصائم الذي نفذته الهيئة في عشرات الدول حول العالم، لتوفير احتياجات الصائمين خلال الشهر الفضيل، خاصة في مخيمات النازحين واللاجئين والمناطق التي تشهد تحديات إنسانية بسبب الكوارث الطبيعية والأزمات.