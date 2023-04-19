​«طرق الشارقة» تستعد لـ 5795 رحلة بين المدن خلال العيد

أكملت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، استعداداتها لنقل ركاب رحلاتها اليومية بين المدن، بوضع خطة تشغيلية موسعة، وذلك خلال عطلة عيد الفطر المبارك، من خلال زيادة أعداد الرحلات اليومية لتصل إلى 5,795 رحلة، على مدار العطلة الممتدة لـ 4 أيام.

وأكد رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، المهندس يوسف خميس العثمني، أن استعدادات الهيئة تمثلت في العمل على توفير أكبر قدر من الرحلات وأعداد الرحلات إلى جانب الموظفين، لمواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد الركاب على الرحلات بين المدن خلال عطلة عيد الفطر المبارك، لافتاً أن تلك الفترة من العام تشهد إقبالاً متزايداً لمستخدمي حافلات النقل التابعة للهيئة لتبادل الزيارات والمعايدات بين الأقارب والأصدقاء على مستوى الدولة، وعليه تمنح هيئة الطرق والمواصلات رحلات آمنة وسلسلة على مدار اليوم خلال عطلة العيد، بحيث تبدأ الخدمة في محطة الجبيل لجميع الخطوط من الساعة 3:30 فجراً وحتى الساعة 12:30 من منتصف الليل.



وبين أن الخطة الموضوعة للهيئة خلال عطلة العيد شملت زيادة أعداد حافلات النقل بين المدن ورفع الطاقة التشغيلية لجميع الخطوط، استعداداً للزيادة المتوقعة في أعداد الركاب في الرحلات اليومية، ليبلغ إجمالي عدد الحافلات المخصصة لعطلة العيد 845 حافلة، مشيراً إلى أن الزيادة في أعداد الحافلات اليومية سيقابله زيادة فعلية في أعداد مرتادي المحطات خلال العطلة.

تقليص زمن التقاطر

وذكر العثمني أن زمن التقاطر بين الحافلات المسيرة للهيئة بشكل يومي وعلى نطاق 15 خطاً رئيسياً بين المدن، يشهد تفاوتاً فيما بينها باختلاف الخطوط ومواعيد النقل، وتحقيقاً لسلاسة النقل وتفادياً للازدحامات على المحطات، قلصت الهيئة التقاطر الزمني بين الرحلات لجميع الخطوط ليصل إلى 5 دقائق في وقت الذروة خلال عطلة العيد من أصل 45 دقيقة في الأيام العادية، مؤكداً أن تلك الخطوة من شأنها رفع الطاقة التشغيلية للرحلات ما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، والرامية إلى توفير رحالات مرنة وميسرة في أوقات تتناسب وجميع متطلبات مرتادي وسائل النقل في الإمارة.



من جهته أعلن مدير الهيئة لشؤون المواصلات، عبدالعزيز الجروان، أن الهيئة عملت على رفع عدد الموظفين المناوبين من مراقبين وحراس أمن خلال عطلة العيد لتنظيم حركة الركاب داخل محطة الجبيل والمحطات الأخرى، وضمان انتظام سير العملية التشغيلية، ومتابعة التزام الحافلات بمواعيد الرحلات، لضبط حركة الركاب من وإلى الحافلات، وتحقيق معايير السلامة والوقاية حفاظاً على سلامة الجميع.

ولفت إلى الهيئة عملت على استحداث منافذ جديدة إضافية لبيع التذاكر داخل المحطة، تعد إضافة إلى نقاط البيع الأساسية داخل الحافلات، وذلك لتحقيق عامل السرعة في انجاز الحجوزات وعدم تأخير الركاب داخل المحطة بتوزيع الأعداد المتوافدة إليها على منافذ البيع، تفادياً للازدحامات.

وأكد الجروان التزام الهيئة بتلبية احتياجات مرتادي المحطات من لحظة الوصول إلى المحطة أو من قبلها وذلك من خلال مركز الاتصال، والاستعداد الكامل لاستقبال المكالمات والرد على الاستفسارات الخاصة بمواعيد الرحلات وأسعار التذاكر، والشكاوى، وغيرها من التساؤلات على مدار 24 ساعة.