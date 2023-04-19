​بلدية الشارقة: التزام المنشآت الغذائية بإصدار تصاريح تقديم الخدمات الخاصة بشهر رمضان

أكدت بلدية مدينة الشارقة التزام المنشآت الغذائية بإصدار التصاريح اللازمة لتقديم الخدمة في نهار شهر رمضان المبارك للجاليات غير المسلمة، وتلك الراغبة بعرض الأطعمة خارج المحال، وفقاً للشروط والمعايير التي حددتها البلدية، حيث أظهرت الزيارات التفتيشية المستمرة عن التزام هذه المنشآت بتقديم خدماتها بناءً على التصاريح اللازمة.

وفي هذا السياق أكد مدير الصحة العامة والمختبرات المركزية بالوكالة في بلدية مدينة الشارقة، عادل عمر سالم، أن البلدية كثفت من جولاتها التفتيشية منذ بداية شهر رمضان، لمتابعة عمل المنشآت الغذائية التي تشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور خلال الشهر الفضيل، كالمطاعم والمخابز والكافتيريات وغيرها، لضمان تقديم الخدمة وفقاً للمعايير والاشتراطات الصحية المعتمدة والصادرة من البلدية، كما تم التأكد من إصدار التصاريح اللازمة للمنشآت التي تقدم خدماتها للجاليات غير المسلمة في نهار رمضان، والمنشآت التي تعرض الأطعمة خارجاً.

وأوضح سالم أن الزيارات التفتيشية شملت أكثر من 1500 منشأة غذائية، قامت خلاها فرق التفتيش بالتأكد من التزامها بالمعايير الصحية وإصدار التصاريح اللازمة لتقديم العديد من الخدمات الخاصة بشهر رمضان، وأسفرت هذه الزيارات عن ملاحظة وجود منشأتين عرضتا الأطعمة خارج المحال دون تصريح، واتخذت البلدية الإجراءات اللازمة حيالها، وحثهما على إصدار التصريح اللازم أو إزالة صناديق العرض من أمام المنشأة.

وأفاد مدير الصحة العامة والمختبرات المركزية بالوكالة أن البلدية أصدرت منذ بداية شهر رمضان 458 تصريحاً لبيع الأطعمة للجاليات غير المسلمة خلال نهار شهر رمضان، والسماح للمنشآت بممارسة نشاطها وفقاً لمجموعة من الضوابط التي حددتها البلدية، كما تم إصدار 166 تصريحاً لعرض الأطعمة خارج المحلات.

وكانت البلدية منذ بدء إصدار هذه التصاريح حددت العديد من الشروط والمعايير اللازمة لتقديم الخدمة، وتحديد قنوات عديدة للحصول على هذه التصاريح، كما كثفت من زياراتها التفتيشية لضبط أية تجاوزات.