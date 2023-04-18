طرق الشارقة تصرف 9 ملايين و654 درهماً لملاك أرقام مركبات الأجرة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عن بدء صرف المكافأة السنوية لملاك أرقام مركبات الأجرة القديمة في الإمارة لعام 2022، بقيمة إجمالية بلغت تسعة ملايين وستمائة و أربع وخمسون ألف درهم (9,654,000 درهم)، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهدف توفير مقومات الحياة الكريمة لهذه الفئة من محدودي الدخل.

كشف رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة المهندس يوسف خميس العثمني، عن بدء صرف المكافأة السنوية لملاك أرقام مركبات الأجرة القديمة، والتي يتم تشغيلها حالياً من قبل شركات الامتياز تحت مظلة الهيئة، حيث بلغ إجمالي المستفيدين 4827 مستفيداً.

وقال مدير الهيئة لشؤون المواصلات عبدالعزيز محمد الجروان: «تأتي هذه الخطوة التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة من المجلس التنفيذي و حرص سموه على متابعة أبنائه وأوضاعهم المعيشية ، ومنهم ملاك أرقام المركبات القديمة، لتمكينهم من مواجهة متطلبات الحياة وتوفير العيش الكريم لهم ولأسرهم، وتجسيداً لمفهوم التكافل الاجتماعي السائد بين أفراده.

وأوضح أن عمليات صرف المكافأة للمستحقين من الملاك تجري بعد استيفاء كافة الشروط والتعليمات المتبعة، مبيناً أن الهيئة حريصة على تسهيل إجراءات الحصول على المكافأة دون أي معوقات، داعياً أصحاب أرقام المركبات غير المستوفين لشروط الصرف إلى ضرورة الإسراع في إنهاء جميع الأوراق والمستندات المطلوبة منهم وتقديمها لاستلام مستحقاتهم المالية من هذه المكافأة، مضيفاً أن بإمكانهم التواصل مع الهيئة على الرقم 600525252 ، أو على الرقم 0564144667 للرد والإجابة على كافة إٍستفسارات أصحاب أرقام الأجرة.