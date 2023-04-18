شرطة رأس الخيمة ترصد 10 أخطاء يرتكبها السائقون في رمضان

شكا سكان في رأس الخيمة الازدحام المروري أمام المساجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، نتيجة الوقوف العشوائي لبعض المصلين، بالإضافة إلى السرعة الزائدة على الطرق، والتجاوز الخطأ من أجل اللحاق لشراء وجبات الإفطار من المطابخ الشعبية، والسمبوسة من الكافتير

يات قبل بالإفطار.

فيما قالت شرطة رأس الخيمة، إن المخالفات المرورية تكثر بسبب لجوء البعض إلى إيقاف مركباتهم في أماكن تعرقل حركة المركبات الأخرى، وتغلق الطريق على الآخرين، للحاق بالصلاة والأسواق.

وأضافت أنها رصدت 10 أخطاء يرتكبها مستخدمو الطريق أثناء القيادة في شهر رمضان، تتسبب في الحوادث المروية المهلكة، أولها القيادة بسرعة عالية، خصوصاً قبل وقت الإفطار، والإرهاق والتعب لعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، والتجاوز الخطأ بسبب الاستعجال، والقيادة بطيش وتهور، وعدم ترك مسافة كافية أثناء القيادة، وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، واستخدام الهاتف النقّال أثناء القيادة، والرجوع إلى الخلف دون التأكد من خلو الطريق، وعدم الانتباه ودخول الطريق قبل التأكد من خلوّه، وعدم التقدير الصحيح للمسافة من قِبَلِ مستعملي الطريق، نتيجة قلة التركيز خلال الصيام.

وأكدت أن كل الإدارات الشرطية والأمنية والمرورية والمدنية، تأهبت لتعزيز السلامة العامة، وتقديم كل أنواع الدعم والاستجابة الفورية، وفق الخطط المعدة داخل إمارة رأس الخيمة، لتنظيم حركة السير والمرور وبالقرب من الساحات المحيطة بالمساجد والأسواق، بهدف المحافظة على الهدوء والانسيابية والنظام بشكل عام.