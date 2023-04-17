حكومة عجمان تحدد موعد عطلة عيد الفطر
أعلنت دائرة الموارد البشرية بعجمان أن عطلة عيد الفطر المبارك في الجهات الحكومية بإمارة عجمان تبدأ اعتباراً من 29 رمضان وحتى 3 شوال، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.
جاء ذلك في التعميم رقم (4) الذي أصدرته الدائرة للجهات الحكومية بشأن عطلة بشأن عطلة عيد الفطر المبارك لعام 1444ه - 2023م
وبهذه المناسبة تقدمت دائرة الموارد البشرية بأسمى آيات التهاني والتبريكات لحكام وشعب دولة الامارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية، سائلين الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.
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