حكومة عجمان تحدد موعد عطلة عيد الفطر

أعلنت دائرة الموارد البشرية بعجمان أن عطلة عيد الفطر المبارك في الجهات الحكومية بإمارة عجمان تبدأ اعتباراً من 29 رمضان وحتى 3 شوال، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

جاء ذلك في التعميم رقم (4) الذي أصدرته الدائرة للجهات الحكومية بشأن عطلة بشأن عطلة عيد الفطر المبارك لعام 1444ه - 2023م

وبهذه المناسبة تقدمت دائرة الموارد البشرية بأسمى آيات التهاني والتبريكات لحكام وشعب دولة الامارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية، سائلين الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.