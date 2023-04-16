"رمضان دبي" يجمع 300 مدرسة وجامعة أجنبية في (لنفطر معاً)

استضافت اللجنة المنظمة لرمضان دبي 1444هـجرية في مدينة أكسبو دبي ما يقارب من 300 شخص من المدارس والجامعات الأجنبية في دبي، في دعوة للافطار في إطار مبادرة ( لنفطر معا) وهي إحدى مبادرات قسم التواصل الحضاري والذي يشرف عليها مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية .

حضر الإفطار مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، وعدد من مديري المدارس والجامعات الأجنبية وبعض الأساتذة والمتخصصين في الأبحاث والعلوم، ومدراء شركات.

جاء ذلك ضمن فعاليات رمضان دبي 1444هـ ، الذي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تحت شعار ( رمضان دبي مع من نحب) برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء.

وقال الدكتور حمد الشيباني إن هذا التجمع من مختلف المدارس والجامعات هو ملتقى للعلم، وهو جزء من أحد مكونات الدولة ونسيجها وهو جزء مهم وشريك في تقدمها وازدهارها، تعزيزاً لأهم سياسة مرت بها دولة الإمارات وهي سياسة التسامح والتعايش، وهذه الرسالة المهمة يجب أن تصل للأجيال المقبلة ونغرس فيها هذه القيم والمبادئ من خلال مؤسساتكم سواء المدارس أو المعاهد أو الجامعات.

وبدوره أفاد مستشار التواصل الحضاري بالدائرة و رئيس فريق الفعاليات الثقافية الإسلامية أحمد خلفان المنصوري بأن هذه المبادرة هي دعوة لجميع مدراء المدارس والجامعات الأجنبية في إمارة دبي للإفطار معاً تحت قبة ساحة الوصل – أكسبو دبي، بهدف إثراء وتبادل العلم والمعرفة، وتعزيز العلاقات المتبادلة واكتساب الخبرات بين الدوائر الحكومية والجانب العلمي والأكاديمي، ما يعكس الصورة الحضارية لإمارة دبي، وترسيخ نموذج الدولة الفريد في التلاحم والتعايش مع الجاليات الأجنبية، وتعزيز مسيرة الدولة الريادية نحو مستقبل أفضل.

وفي ختام الفعالية أشاد مدراء المدارس والجامعات الأجنبية بالمبادرة لما فيها من تعزيز سبل العلاقات المتبادلة بين المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، مثمنين جهود الدولة في إثراء العلم والمعرفة والتواصل الثقافي والحضاري بين مختلف الجاليات المقيمة .