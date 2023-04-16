الدفاع المدني: تجاوز صاحب بناية في منطقة الراس لاشتراطات الأمن والسلامة يتسبب في حريق نجم عنه وفاة 16 وإصابة 9 أشخاص

أفاد متحدث باسم الدفاع المدني في دبي أن حادث الحريق الذي وقع في بناية سكنية في منطقة الراس في دبي ظهر أمس (السبت)، أسفر عن وفاة 16 شخصاً وإصابة 9 أشخاص، معرباً عن خالص العزاء والمواساة لأسر وذوي المتوفين، فيما أوضح أنه تم على الفور تقديم الإسعافات العاجلة للمصابين، في ذات الوقت الذي تعاملت فيه فرق الدفاع المدني مع الحريق.

وأكد المتحدث أن فرق الدفاع المدني تحركت فور تلقي البلاغ ووصلت إلى موقع الحادث خلال 6 دقائق، حيث بدأت على الفور التعامل مع الحريق، حيث أظهرت التحقيقات المبدئية وجود تجاوزات من قبل مالك البناية فيما يتعلق باشتراطات الأمن والسلامة، فيما تواصل الجهات المعنية التحقيق للوقوف على كامل ملابسات الحادث.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في دبي أن عمليات الإطفاء أسفرت عن السيطرة على الحريق في تمام الساعة 2:42 دقيقة بعد ظهر أمس (السبت)، لتبدأ بعد ذلك عمليات التبريد.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث أن غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي، تلقّت بلاغاً عند الساعة 12:35 ظهراً أمس (السبت) يفيد بوقوع حادث حريق في منطقة الرأس، وعلى الفور تحرك مركز إطفاء الرأس كمستجيب أول وجهة اختصاص، ليصل الفريق إلى موقع الحادث في تمام الساعة 12:41 ظهرا، أي خلال 6 دقائق فقط.

وتبين أن الحادث في بناية سكنية، وتحديداً في شقة تقع في الطابق الرابع، وأن حجم الحادث متطور، وعليه تم تحريك مركز إطفاء بور سعيد ومركز اطفاء الحمرية للدعم والإسناد. وباشرت الفرق المتخصصة على الفور عمليات الإخلاء ومكافحة الحريق، وفي تمام الساعة الثانية و42 دقيقة بعد ظهر أمس، وردت إشارة من القائد الميداني للحادث أفاد فيها بالسيطرة على الحريق، وأن الموقع سيتم تسليمه للجهات المختصة عند انتهاء عمليات التبريد حسب الإجراءات المتبعة.

وشدّدت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي على أهمية التزام الملاك وكذلك السكان في مختلف البنايات السكنية وكذلك المنشآت التجارية بالالتزام الكامل باشتراطات الأمن والسلامة، لما في ذلك من أهمية في تفادي وقوع مثل تلك الحوادث الناجمة عن الإخلال بتلك الاشتراطات، من ثم الحفاظ على الأرواح والممتلكات.