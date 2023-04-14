رصدت مخالفات وحرّرت إنذارات ولفت نظر .. حملات تفتيش على 4491 منشأة غذائية في أبوظبي خلال "رمضان"

كثفت هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية من حملاتها التفتيشية والتوعوية على المنشآت الغذائية خلال شهر رمضان المبارك لضمان سلامة الأغذية المتداولة، والحد من هدر الغذاء وذلك في إطار جهودها لتعزيز مستوى السلامة الغذائية في إمارة أبو ظبي وتحقيق رفاهية وسلامة المجتمع.

بدأت الحملة التفتيشية لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قبل شهر رمضان المبارك بأسبوع حيث زارت الفرق التفتيش التابعة للهيئة 4491 منشأة غذائية للتحقق من مدى التزامها باشتراطات السلامة الغذائية، وضمان إنفاذ التشريعات ورفع المستوى الصحي للمنشآت الغذائية والحفاظ على صحة المجتمع، فيما أسفر عن الحملة إصدار 76 مخالفة و1628 إنذار و256 لفت نظر وبلغ عدد المنشآت المستوفاة لجميع الاشتراطات 2531 منشأة.

كما بلغ عدد المنشآت المطبقة لنظام الرقابة الذاتية حوالي 12460 منشأة على مستوى إمارة أبو ظبي.

وأوضحت الهيئة أن الحملات التفتيشية ركزت على رصد الممارسات الخاطئة وتصحيحها من خلال الإجراءات المعتمدة، بما يضمن الوصول إلى أعلى مستويات السلامة الغذائية خلال الشهر الفضيل، الحملات التفتيشية (جميع المنشآت ضمن السلسلة الغذائية) مخازن المواد الغذائية ومراكز التوزيع والموردين ومنافذ البيع والسوبر ماركت والبقالة وأيضا المطاعم والمطابخ الشعبية وشركات التموين، علاوةً على أسواق بيع اللحوم والأسماك ومحلات الخضار والفواكه لضمان التزامها باشتراطات السلامة الغذائية، مشيرة إلى أن الحملة التفتيشية تصاحبها حملة توعوية تركز على الحد من هدر الطعام وتأثيراته الضارة اقتصادياً وبيئياً، وتقدم الهيئة مجموعة من النصائح والإرشادات لجمهور المستهلكين حول أهمية الحفاظ على الطعام والتشجيع على الاستخدام الأمثل للأغذية.

وتستهدف حملة الحد من هدر الطعام إلى تغير سلوك أفراد المجتمع في التعامل مع الطعام من خلال التوعية بالتخطيط للوجبات، تحديد الكميات المناسبة من الأطعمة التي يتم شراؤها، الحفاظ على المواد الغذائية من خلال التخزين الآمن والصحيح، الممارسات الغذائية الصحيحة والتداول الآمن للغذاء ودعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الجمهور للتواصل معها والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555