(طرق دبي) تعلن اغلاق مؤقت للجسر العائم لمدة خمسة أسابيع لتنفيذ أعمال الصيانة الرئيسة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، عن إغلاق مؤقت للجسر العائم في الاتجاهين، لمدة خمسة أسابيع، اعتباراً من يوم الاثنين المقبل الموافق 17 ابريل الجاري، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الرئيسة للجسر.

ووضعت الهيئة خطة متكاملة لتحويل الحركة المرورية للطرق البديلة، لضمان انسيابية الحركة المرورية، تشمل استخدام الطرق البديلة، وهي جسر آل مكتوم وجسر الإنفينيتي، وجسر القرهود، وفتح مخرج شارع الممزر للقادمين من شارع الاتحاد، بالإضافة إلى الطرق والمحاور الرئيسة مثل شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات وذلك على النحو التالي:

الحركة المرورية القادمة من الشارقة عبر شارع الاتحاد، استخدام مخرج الممزر الذي سيتم افتتاحه أمام حركة سير المركبات (في السابق كان مقتصر على الحافلات ومركبات الأجرة)، للوصول السهل لجسر الإنفينيتي عبر شارعي القاهرة والخليج.

الحركة المرورية القادمة من ديرة إلى بردبي، عبر شارع الخليج، استخدام جسر الإنفينيتي.

الحركة المرورية القادمة من الشارقة إلى بردبي، عبر شارع الاتحاد، بإمكانهم استخدام معبر الخليج التجاري، وجسر القرهود أو جسر آل مكتوم، أو جسر الإنفينيتي عبر شارع القاهرة وشارع الخليج.

الحركة المرورية القادمة من بردبي إلى ديرة، عبر شارع خالد بن الوليد، استخدام جسر آل مكتوم وجسر الإنفينيتي.

الحركة المرورية القادمة من بردبي إلى ديرة، عبر شارع أم هرير، استخدام جسر آل مكتوم.

الحركة المرورية القادمة من بردبي إلى ديرة، عبر شارع الشيخ زايد، استخدام جسر القرهود وجسر آل مكتوم وجسر الإنفينيتي ومعبر الخليج التجاري.

الحركة المرورية القادمة من بردبي إلى ديرة، عبر شارع عود ميثاء، استخدام جسر آل مكتوم وجسر القرهود.

الحركة المرورية القادمة من بردبي إلى ديرة، عبر شارع الرياض، استخدام جسر آل مكتوم.

كما يمكن للحركة المرورية بين بر دبي وديرة استخدام الطرق والمحاور الرئيسة مثل شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات.

وأكدت هيئة الطرق والمواصلات، انها ستقوم بمراقبة وإدارة الحركة المرورية عبر مركز التحكم الموحد، ومركز الأنظمة المرورية الذكية، لضمان تحقيق انسيابية الحركة المرورية المطلوبة أثناء فترة إغلاق الجسر العائم، ودعت مستخدمي الطريق، إلى الالتزام بالسرعات المحددة واستخدام الطرق البديلة في رحلاتهم، واستخدام وسائل النقل الجماعي المختلفة، ومتابعة حسابات الهيئة على قنوات التواصل الاجتماعي، أو الاتصال بمركز الاتصال 8009090، لمعرفة المزيد من المعلومات، لتسهيل تنقلهم لوجهاتهم بانسيابية وسلامة.