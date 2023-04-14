100 من شباب العالم (على مائدة واحدة ) ضمن فعاليات رمضان دبي

استضافت اللجنة المنظمة لرمضان دبي 1444 هجرية، مساء الأربعاء في مركز الشباب بمبنى أبراج الإمارات نحو 100 شخص من شباب العالم من الجاليات الأجنبية المقيمين في دبي، في دعوة للسحور وحوار الحضارات في إطار مبادرة ( شباب على مائدة واحدة ) .

جاء ذلك ضمن فعاليات رمضان دبي 1444هـجرية ، الذي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تحت شعار (رمضان دبي مع من نحب) برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء.

وقالت رئيس قسم التواصل الحضاري، ورئيس مجلس رؤية الشباب بالدائرة روية خليفة الكتبي إن مبادرة ( شباب على مائدة واحدة ) هي احدى مبادرات مجلس رؤيه الشباب في الدائرة، وتهدف المبادرة دعوة الشباب الإماراتي والشباب الأجنبي على السحور معاً في جلسات حوارية، ودمج الشباب الإماراتي مع الشباب الأجنبي من مختلف الثقافات والجنسيات والأديان، بهدف نقل الخبرات وتبادل الأفكار والقيم، ونقل صورة مشرفة لأبناء الإمارات عن عاداتهم وقيمهم وأفكارهم خاصة في شهر رمضان المبارك، وكذلك عرض قيم وعادات الشباب والجاليات الأجنبية المقيمة في رمضان سواء مسلمين أو غير مسلمين .

وفي ختام الجلسة أشاد شباب العالم بالمبادرة لما فيها من تعزيز العلاقات بين الجاليات مثمنين جهود الدولة في إثراء وتعزيز التبادل الثقافي والفكري بين مختلف الجاليات .