إجازة عيد الفطر من 29 رمضان حتى 3 شوال

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أمس، تعميماً خاصاً بشأن إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية لعام 1444هـ، حيث تقرر أن تبدأ الإجازة اعتباراً من 29 رمضان وحتى الثالث من شوال، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من 29 رمضان حتى الثالث من شوال 1444هـ، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي، ستكون عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الفطر.

واعتمدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إجازة عيد الفطر المبارك، لدوائر حكومة دبي، اعتباراً من 29 رمضان وحتى الثالث من شوال 1444هـ، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.