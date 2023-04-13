دبي تستقبل 674 ألف سائح صحي من مختلف دول العالم العام الماضي

شهدت السياحة العلاجية في دبي إقبالاً كبيراً من السائحين الصحيين وضمن مختلف التخصصات الطبية خلال عام 2022، ما يعكس بشكل كبير تميز قطاع الرعاية الصحية والطبية في الإمارة وكفاءة البنية التحتية عالمية المستوى فيه.

وحسب تقرير أصدرته هيئة الصحة في دبي عن حركة السياحة الصحية، فقد استقبلت دبي أكثر من 674 ألف سائح صحي من مختلف قارات العالم خلال عام 2022، حيث كان غالبية السائحين الصحيين الذين وفدوا إلى الإمارة من دول آسيا بنسبة 39%، تليها دول أوروبا ورابطة الدول المستقلة بنسبة 22%، والدول العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 21%.

كما أظهر التقرير الطفرة الكبيرة في النفقات الطبية للسائحين الصحيين في دبي، حيث تجاوز إجمالي تلك النفقات في العام الماضي 992 مليون درهم، بزيادة قدرها 262 مليون درهم عن عام 2021.

ووفقاً للتقرير فإن التخصصات الطبية الثلاثة الأكثر جذباً للسائحين الصحيين تمثلت في الأمراض الجلدية بنسبة 31%، وطب الأسنان 24%، ثم طب النساء 18%.

وأوضح التقرير أن السائحين الصحيين قد أقبلوا على تخصصات طبية متعددة بمعدلات متفاوتة، وشملت: جراحة العظام، والجراحات التجميلية، وطب العيون، وعلاجات الخصوبة، والاستشفاء والتعافي.

وقال المدير العام لهيئة الصحة بدبي عوض صغير الكتبي، إن إمارة دبي رسخت مكانتها على الساحة الصحية الإقليمية والدولية كوجهة مفضلة للراغبين في العلاج والاستشفاء، في ضوء ما تتمتع به دبي وقطاعها الصحي من مقومات وإمكانات على قدر رفيع من التميّز، فضلاً عما تتمتع به من موقع فريد في قلب العالم، ومستوى رفيع من الرفاهية الذي تتميز به مرافقها المختلفة، إضافة إلى مستوى التفوق الطبي في مختلف التخصصات، وقدرة القطاع الصحي في دبي على تلبية حاجة الباحثين عن العلاج والاستشفاء.

وأشار الكتبي إلى أن مستوى التنافسية المتقدم الذي حققته دبي على الساحة الصحية العالمية بشكل عام، أساسه توفير نموذج صحي من الطراز الأول، ومنظومة رعاية طبية متكاملة من المنشآت الحديثة والتقنيات والحلول الذكية وأساليب العلاج الأكثر تطوراً، وقبل كل ذلك نخب الكوادر الطبية عالية الكفاءة ضمن مختلف التخصصات.

وأضاف: «للقطاع الصحي دوره المهم في تعزيز استدامة جودة الحياة، وهيئة الصحة بدبي تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية للمجتمع، وتعمل بمنهجية واضحة تستهدف تعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي فضلاً عن تعزيز مقومات الجذب من أجل زيادة معدلات السياحة الصحية».

أبرز الوجهات والتخصصات

- الأمراض الجلدية: الدول الآسيوية 35%، والدول الأوروبية 26%، والدول العربية ومجلس التعاون الخليجي 20%.

- طب الأسنان: الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي بنسبة 37%، ثم الدول الآسيوية 29%، والأوروبية بنسبة 19%.

- أمراض النساء: الدول الآسيوية بنسبة 54%، والدول الأوروبية 18%، والدول العربية ومجلس التعاون الخليجي 13.%

- جراحة العظام: الدول الآسيوية 36%، والأوروبية 23%، والدول العربية ومجلس التعاون 23%.

- الجراحات التجميلية: الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي بنسبة 37%، والدول الأوروبية 28%، والآسيوية 19%.

- طب العيون: الدول الآسيوية بنسبة 33%، والدول العربية ومجلس التعاون الخليجي 27%، والدول الإفريقية 17%.

- علاجات الخصوبة: الدول الآسيوية بنسبة 38%، والدول العربية ومجلس التعاون الخليجي 24%، والأوروبية 18%.

- الصحة والاستشفاء: الدول الأوروبية بنسبة 39%، والدول الآسيوية 28%، ثم الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي بنسبة 18%.