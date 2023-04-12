حاكم رأس الخيمة يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ مبارك جابر المبارك الصباح

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الشيخ مبارك جابر المبارك الصباح.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقية تعزية مماثلة إلى أمير دولة الكويت الشقيقة.