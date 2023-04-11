تنبيه من بلدية الشارقة بشأن شراء منتجات غذائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ناشدت بلدية مدينة الشارقة، الجمهور، للتأكد من حصول الجهات والأفراد الذين يعرضون أو يروجون منتجات غذائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الرخص والتصاريح اللازمة لممارسة أنشطة تحضير وبيع المواد الغذائية قبل شراء منتجاتهم.

وأكدت البلدية أن ذلك يأتي لضمان التزامهم باللوائح والقوانين المعمول بها تحت إشراف الجهات المختصة، وحفاظاً على الصحة العامة وسلامة أفراد المجتمع.