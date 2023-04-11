حاكم أم القيوين يصدر مرسوما أميريا بشأن تعيين مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين

المصدر:
  • أم القويين- وام
التاريخ:

 أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الاعلى حاكم أم القيوين مرسوما أميريا بشأن تعيين مدير عام لدائرة التنمية الاقتصادية بام القيوين. ونص المرسوم رقم  ( 2 ) لسنة 2023 على تعيين الشيخ أحمد بن إبراهيم أحمد المعلا مديرا عاما لدائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين.

ويعمل بالمرسوم  من تاريخ التوقيع علية وينشر في الجريدة الرسمية.

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