حاكم أم القيوين يصدر مرسوما أميريا بشأن تعيين مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الاعلى حاكم أم القيوين مرسوما أميريا بشأن تعيين مدير عام لدائرة التنمية الاقتصادية بام القيوين. ونص المرسوم رقم ( 2 ) لسنة 2023 على تعيين الشيخ أحمد بن إبراهيم أحمد المعلا مديرا عاما لدائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين.
ويعمل بالمرسوم من تاريخ التوقيع علية وينشر في الجريدة الرسمية.
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