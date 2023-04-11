صرف رواتب موظفي «الاتحادية» ودبي 17 أبريل الجاري

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سيتم صرف رواتب موظفي الحكومة الاتحادية اعتباراً من يوم الإثنين 17 أبريل الجاري.

يأتي توجيه سموه بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وحرص سموه على تمكين الموظفين من قضاء احتياجات أسرهم، وتوفير كل متطلبات وشؤون العيد.

كما وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بصرف راتب شهر أبريل لموظفي حكومة دبي في التاريخ ذاته، حرصاً من سموه على تمكين الموظفين من تلبية مستلزمات أسرهم، وإدخال البهجة والسرور على نفوس ذويهم.

• محمد بن راشد يحرص على تمكين الموظفين من قضاء احتياجات أسرهم، وتوفير كل متطلبات وشؤون العيد.