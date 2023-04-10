محمد بن زايد: بفضل الشيخ زايد أصبحت الإمارات رمزاً للعمل الإنساني في العالم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أنه بفضل المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه، أصبحت الإمارات رمزاً للعمل الإنساني في العالم، وامتدت أياديه البيضاء إلى مختلف بقاع الأرض.

ونشر سموه تغريدة عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" " غرس حب الخير والإحسان في نفوسنا وترك أثراً عظيماً في البذل والعطاء وامتدت أياديه البيضاء إلى مختلف بقاع الأرض، اهتم بالإنسان وكرامته دون تمييز حتى أصبحت الإمارات رمزاً للعمل الإنساني في العالم..وفي"يوم زايد للعمل الإنساني" وفي كل يوم ندعو الله تعالى أن يرحم الشيخ زايد رحمة واسعة".