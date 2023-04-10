ربط توظيف رأس الخيمة بـ«نافس» لتعزيز التوطين في القطاع الخاص

أنجزت إدارة التحول الرقمي في دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة مشروع الربط الرقمي مع منصة نافس، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الحكومة الإلكترونية برأس الخيمة، دعماً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.

وأوضحت الدائرة، لـ«الإمارات اليوم» أن الربط الإلكتروني بين منصة التوظيف في حكومة رأس الخيمة ومنصة نافس التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين جاء تطبيقاً لاستراتيجية دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة لتعزيز التوطين، وتمكين الكوادر الوطنية والبشرية من المواطنين من الانخراط للعمل في سوق العمل الحالي والمستقبلي، ولدعم التحول الرقمي في دائرة الموارد البشرية، وفي إمارة رأس الخيمة، وتطبيقاً لرؤية حكومة رأس الخيمة الاستراتيجية 2030.

وأضافت أن الربط الإلكتروني يسهم في توفر قاعدة بيانات موحدة للباحثين عن عمل، ويساعدهم في رأس الخيمة على التوظيف في القطاع الخاص على مستوى الدولة عن طريق منصة نافس، وذلك لتعزيز التوطين، وتمكين الكوادر البشرية الوطنية في سوق العمل الحالي والمستقبلي، ودعماً لجهود التحول الرقمي في إمارة رأس الخيمة.

وأشارت إلى أن الربط سيمكن الباحثين عن عمل من مواطني رأس الخيمة من العمل في القطاع الخاص على المستوى الدولة، وسيوسع آفاق العمل لديهم لدى مختلف القطاعات الخاصة، من خلال خطوات بسيطة عبر النظام الإلكتروني، حيث سيبدأ الباحث عن عمل في رأس الخيمة وغير

المسجل في منصة نافس من التسجيل في منطقة التوظيف في حكومة رأس الخيمة من خلال إدخال رقم الهوية، ليقوم البرنامج بتحويله مباشرة إلى منصة نافس للتسجيل فيها، والبحث له عن عمل.

وأوضحت أنه بعد التسجيل في منصة نافس، سيقوم البرنامج الإلكتروني بتحويل الباحث إلى منصة التوظيف في حكومة رأس الخيمة لاستكمال إجراءات التسجيل، وعليه يكون الباحث عن عمل أصبح مسجلاً في منصة نافس، وفي حال كان الباحث مسجلاً في البداية في منصة نافس، فإن النظام سيسمح له مباشرة بالتسجيل في منصة التوظيف في حكومة رأس الخيمة اختصاراً للوقت، لضمان أن يكون الباحث عن عمل مسجلاً في القطاعين الحكومي والخاص، لأن الوظائف في الخاص متاحة، ولديه فرص شاغرة في مختلف القطاعات.

وذكرت أن من شروط التسجيل في المنصة التوظيف أن يكون الباحث عن عمل من مواطني الدولة، وغير مسجل في هيئة المعاشات للتأمينات الاجتماعية، ولفتت إلى أنه يمكن للباحث عن عمل التسجيل في المنصة من خلال التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني «مواردنا لإدارة رأس المال البشرية في حكومة رأس الخيمة».