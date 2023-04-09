مجموعة شرف تسهم بمليوني درهم في «وقف المليار وجبة»

أعلنت مجموعة شرف عن مساهمتها بمليوني درهم لدعم حملة «وقف المليار وجبة»

وتسعى الحملة، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وتتزامن مع شهر رمضان الكريم، إلى توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجاً لاسيما في الدول التي تمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي.

وقال نائب رئيس مجموعة شرف، ياسر شرف، إن حملة «وقف المليار وجبة» تجسد التزام دولة الإمارات بتقديم يد العون والمساعدة إلى الفئات الأقل حظاً حول العالم، وتوفير شبكة أمان غذائي مستدام في بلدان تعاني أزمات اقتصادية وآثار الحروب والكوارث الطبيعية، وشهر رمضان الكريم أفضل الشهور، وخير توقيت للبذل والعطاء ومساعدة الآخرين.