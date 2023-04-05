وفدا الإمارات وقطر يبحثان في أبوظبي آليات تنفيذ بيان "العُلا"

التقى وفدان رسميان يمثلان كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة و دولة قطر في العاصمة أبوظبي اليوم، وذلك في رابع لقاء يعقده الجانبان لمتابعة " بيان العُلا " الذي صدر عن القمة الخليجية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في العام 2021.

وقد ترأس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة علي سعيد مطر النيادي ، وترأس وفد دولة قطر الدكتور أحمد بن حسن الحمادي ،الامين العام لوزارة الخارجية.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان العُلا، وأكدا على أهمية توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين وتطوير العمل المشترك بما يحقق المصالح المشتركة بينهما.