4 مخالفات مرورية يرتكبها الصائمون في رمضان

أفاد مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة في القيادة العامة لشرطة الفجيرة، النقيب محمد سعيد الهامور، بأن أربع مخالفات مرورية تعد الأكثر ارتكاباً في شهر رمضان، وتكون غالباً قبيل موعد الإفطار، متمثلة في الانحراف المفاجئ، وقطع الإشارة الضوئية الحمراء، وعدم الالتزام بخط السير، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات.

وذكر أن إدارة المرور والدوريات أطلقت حملة مرورية تحمل شعار «لا تسرع فبسمتهم غالية»، تستمر حتى نهاية أبريل الجاري، بهدف ترسيخ مبادئ الثقافة المرورية، من خلال برامج التوعية المرورية التي تأتي تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية وشرطة الفجيرة، بهدف خلق بيئة مرورية آمنة.

ولفت الهامور إلى أن الإدارة تسعى لتعزيز دور المسؤولية المجتمعية لدى السائقين وأفراد المجتمع، للحد من الحوادث المرورية، وبلوغ أعلى مستويات السلامة على الطريق، ليكون شهر رمضان خالياً من الحوادث والإصابات والوفيات، مبيناً أن الحملة المرورية التي تحمل شعار «لا تسرع فبسمتهم غالية» تحث السائقين على الابتعاد عن السلوكات والممارسات الخطرة التي تؤدي إلى وقوع الحوادث، خصوصاً في شهر رمضان الذي يشهد ازدحاماً مرورياً قبيل موعد الإفطار.

وقال: «على قائدي المركبات مرتكبي المخالفات المرورية تذكر أن أسرهم وأولادهم في انتظارهم، فليس المهم أن يصل بسرعة، بل أن يصل سالماً لتكتمل فرحتهم، وذلك عبر الالتزام بالقواعد والقوانين المرورية التي توفر الأمن والسلامة للجميع».

وأكدت مديرة فرع التوعية والإعلام المروري في القيادة العامة لشرطة الفجيرة، الملازم أول موزة عبدالسلام الدرمكي، أهمية برامج التوعية المختلفة، لتفعيل دور الحملة، وتحقيق الأهداف، وذلك من خلال تقديم النصائح والإرشادات الوقائية عبر الدوريات المرورية الموجودة على نقاط التفتيش، بالإضافة إلى الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتقديم المحاضرات والورش التثقيفية.

وأكدت أن القيادة العامة لشرطة الفجيرة تسعى جاهدة لتعزيز دور الوعي المروري، الذي يسهم في الحد من المخالفات التي يقوم بها قائدو المركبات قبيل أذان المغرب، وتؤثر سلباً في قيادة المركبة والسيطرة عليها، ما يؤدي إلى وقوع الحوادث التي تذهب ضحيتها أرواح الأبرياء من السائقين ومستخدمي الطريق.