"نقل عجمان" تدرب 3703 سائقاً ومشرفا لتطوير منظومة النقل وتعزيز السلامة العام الماضي

كشفت هيئة النقل عجمان عن تدريب 3703 متدرب من سائقي مركبات الأجرة وسائقي الحافلات المدرسية ومشرفي الحافلات المدرسية خلال عام 2022، وتسعى الهيئة من خلال برامجها التدريبية إلى تمكين السائقين من تقديم خدمات استباقية ذات جودة عالية لمستخدمي خدمات منظومة النقل في إمارة عجمان.



وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات المساندة رشا خلف الشامسي، إن سائقي منظومة النقل يخضعون لدورات تدريبية مكثفة لتقديم تجربة نقل متميزة للمستخدمين، بالإضافة إلى ضمان سلامة طلاب المدارس مما يسهم في تطوير منظومة النقل في الإمارة. وأشارت الى ان البرنامج التدريبي تضمن تدريب 1351سائقا لمركبات الأجرة و1258سائقا لحافلة مدرسية و1094مشرفا لحافله مدرسية بواقع 18,943ساعة خلال العام الماضي.



وأكدت أن الهيئة تولي تدريب السائقين اهتماماً كبيراً، وذلك من خلال انتهاج أساليب متطورة ومتقدمة في تدريب وتبنى أفضل الممارسات العالمية المتبعة في مجال التدريب والتأهيل والاستفادة من الخبرات المتاحة في القطاع الحكومي من خلال تعزيز الشراكات في تنظيم عمليات النقل في الإمارة.



وذكرت أن الدورات تضمنت 5 برامج تخصصية لسائقي مركبات الأجرة للتعريف بالأساليب وطرق التعامل الامثل مع الجمهور والركاب، بالإضافة إلى لائحة المخالفات والأنظمة والقوانين في الهيئة والتعريف بمستجدات قرارات أنظمة السلامة المرورية، وأهم المعالم في إمارة عجمان وأساسيات اللغة الإنجليزية.