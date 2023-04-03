دو" تخصص أرقاماً هاتفية مميزة في مزاد "أنبل رقم" الخيري دعماً لحملة "وقف المليار وجبة"

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة تخصيص مجموعة حصرية من الأرقام المميزة للهواتف المتحركة ضمن مزاد "أنبل رقم" الخيري الداعم لجهود حملة "وقف المليار وجبة"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتتم المزايدة على أرقام الهاتف المتحرك المميزة في مزاد "أنبل رقم"، الذي يُنظم بالتعاون مع "الإمارات للمزادات" مساء يوم السبت الموافق 8 أبريل الجاري في فندق "فور سيزونز جميرا" بدبي، بمشاركة عدد من رجال الأعمال ورواد العمل الخيري والإنساني، لدعم حملة "وقف المليار وجبة" التي تستهدف المساهمة في مكافحة الجوع الذي يهدد حياة 828 مليون إنسان في العالم.

ويعود ريع المزاد الخيري إلى مساندة جهود حملة "وقف المليار وجبة" في إيجاد حلول مستدامة لمكافحة الجوع وسوء التغذية في المجتمعات الأكثر احتياجاً، وتنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات موجّهة، ضمن خطط منهجية ومستهدفات محددة للقضاء على الجوع.

ويعرض مزاد "أنبل رقم" الخيري الداعم للحملة أرقام الهاتف المتحرك المميزة المقدمة من "دو" وهي: 971583333330، 971583333331، 971583333332، 971583333333، 971583333334، 971583333335، 971583333336، 971583333337، 971583333338، 971583333339.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو": إن مزاد "أنبل رقم" الخيري يقدم خياراً مبتكراً لتمكين رواد العمل الخيري والإنساني والحريصين على العطاء في شهر الخير للمساهمة في توفير شبكة أمان غذائي من دولة الإمارات إلى المجتمعات الأشد حاجة حول العالم.

وأشاد فهد الحساوي بالحراك الخيري الذي أحدثته حملة "وقف المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مشيراً إلى أن هذه المبادرة الإنسانية الملهمة تعد نقلة نوعية في مجال العمل الخيري والإنساني، لاعتمادها مبدأ العمل الجماعي المنظم والتخطيط بعيد المدى، واستدامة المنفعة للمستفيدين.

وأكد أن الشركة تحرص على تسخير جميع الأدوات والمنصات المختلفة لتحقيق أهداف حملة المليار وجبة وتوسيع دائرة العمل الإنساني بما يساهم في تفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه في إطار مؤسسي مستدام.

ويأتي مزاد "أنبل رقم" الخيري الداعم لحملة "وقف المليار وجبة" بعد تحقيق النسخة الأولى من المزاد التي رافقت حملة "100 مليون وجبة" في رمضان 2021 نحو 50.45 مليون درهم، كما حقق مزاد أنبل رقم الخيري للأرقام المميزة في دبي 53 مليون درهم لصالح حملة "مليار وجبة" في رمضان 2022، تبعه مزاد أنبل رقم الداعم للحملة من شرطة أبوظبي والذي حقق 111 مليون درهم، حضورياً وإلكترونياً.

وتهدف حملة "وقف المليار وجبة" التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، إلى إعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، بما يضمن استدامة العطاء والخير، ويسهم في الجهود العالمية للقضاء التام على الجوع كأحد أهم أهداف التنمية المستدامة.

وتواصل حملة "وقف المليار وجبة"، استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، كما يمكن أيضاً للمساهمين المشاركة في "حملة وقف المليار وجبة" عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف المليار وجبة" خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة “اتصالات من ”&e" ويمكن للراغبين كذلك في المساهمة في حملة "وقف المليار وجبة" المشاركة عبر تطبيق "دبي الآن " DubaiNow، تحت فئة "التبرعات".