مكتوم بن محمد: مجالسنا الرمضانية عادة يجتمع فيها الخير وتزهو فيها الألفة

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، عدداً من أصحاب السمو الشيوخ والمسؤولين والأعيان، خلال زيارته مجلس هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، في منطقة الخوانيج بدبي

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر": "زرت مجلس الأخ هشام القاسم والتقيت عدداً من أصحاب السمو الشيوخ والمسؤولين والأعيان. مجالسنا الرمضانية عادة يجتمع فيها الخير وتزهو فيها الألفة وتحل فيها البركة، فرمضان شهر الرحمة الذي تكتمل بركته بطيب التواصل مع الناس".