بوملحة: أحمد هاشم قدم خدمات جليلة دفاعاً عن وسطية الإسلام

شهد اليوم التاسع لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم تنافساً قوياً بين ستة متسابقين، بحضور مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، المستشار إبراهيم محمد بوملحة، ونائب رئيس اللجنة المنظمة، الدكتور سعيد عبدالله حارب، وأعضاء اللجنة، وعدد من المسؤولين وأعضاء السلك القنصلي وجمهور الحضور المتابعين لفعاليات المسابقة.

وأثنى مشاركون في الجائزة على اختيار الدكتور أحمد عمر هاشم، شخصية العام الإسلامية. ورحّب بوملحة وأعضاء اللجنة باختيار هاشم شخصية العام الإسلامية، للخدمات العلمية الجليلة التي قدمها فضيلته لخدمة الإسلام والحديث النبوي الشريف، والدفاع عن وسطية الدين، ومباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لهذا الاختيار الموفق الذي صادف أهله.

وأشاد بوملحة بمستويات المتسابقين، قائلاً: «إننا لننعم في هذه الأيام والليالي المباركة بأفضل النعم وأجل الآلاء وأسبغها، المتمثلة في خدمة القرآن الكريم وأهله من هؤلاء المتسابقين الذين شدوا الرحال بشوق وشغف إلى هذه الأرض الطيبة، التي أتاحت لهم بيئة التنافس في أجل وأرفع ما يكون التنافس فيه، ألا وهو كتاب الله الخالد وذكره الحكيم».

وعبّر أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة تحكيم مسابقة دبي الدولية عن غبطتهم وسرورهم لهذا الاختيار الموفق الذي صادف أهله، وأشاد عضو لجنة التحكيم، فضيلة الدكتور أحمد ميان تاهومي، باختيار فضيلة العلامة الدكتور أحمد عمر هاشم شخصية العام الإسلامية، وأنه اختيار صادف أهله باستحقاق، للجهود العلمية الكبيرة التي قدمها فضيلته لخدمة الإسلام والسنة النبوية المشرفة.