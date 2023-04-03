«طرق دبي» تفتتح جسرين ونفقاً ضمن تطوير تقاطع الصقر

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أمس، جسرين رئيسين ونفقاً، بطول 2325 متراً، وطاقة استيعابية 27 ألفاً و200 مركبة في الساعة، ضمن مشروع تطوير تقاطع الصقر بين شارع الخليج وشارعي خالد بن الوليد والغبيبة، حيث جرى ربط الجسرين مع جسر «إنفينيتي» ونفق الشندغة، من الجهة الشمالية، وسيجري ربطهما مستقبلاً مع الجسور التي تنفذها الهيئة على تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع الشيخ خليفة بن زايد من الجهة الجنوبية.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، إن إنجاز المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بسرعة استكمال تطوير محور الشندغة، لمواكبة التنمية المستمرة التي تشهدها المنطقة الواقعة على طول المحور، واستيعاب احتياجات النمو العمراني والسكاني.

وأضاف أن المشروع يعد جزءاً من مشروع تطوير محور الشندغة، الذي يمتد على طول شارع الشيخ راشد وشارع الميناء وشارع الخليج وشارع القاهرة بطول 13 كيلومتراً، ويسهم تطوير تقاطع الصقر، في توفير حركات مرورية حرة على طول محور الشندغة (شارعي الخليج والميناء)، ورفع الطاقة الاستيعابية لشارعي الخليج والميناء، ورفع كفاءة الطريق ومستوى السلامة المرورية، إلى جانب توفير مداخل لميناء راشد ومخارج منه، وتوفير المزيد من المواقف أسفل الجسر الجديد لخدمة المنطقة.

وأوضح الطاير أن الأعمال المنجزة شملت، افتتاح جسرين على شارع الخليج بطول 1825 متراً، بسعة ستة مسارات لكل منهما، وبطاقة استيعابية تصل إلى 12 ألف مركبة في الساعة في كل اتجاه، وبلغ طول الجسر الأول 750 متراً، والثاني 1075 متراً بالاتجاه الجنوبي، وجرى ربطهما مع جسر إنفينيتي ونفق الشندغة من جهة ديرة، بالإضافة إلى الربط مع التقاطعات المحسنة على شارع الشيخ راشد، كما جرى افتتاح نفق بسعة مسارين لحركة الالتفاف إلى اليسار من شارع خالد بن الوليد إلى شارع الميناء بطول 500 متر، وبطاقة استيعابية تصل إلى 3200 مركبة في الساعة، مشيراً إلى أن الشركة المنفذة، تستكمل حالياً، أعمال الجسر الثالث، بمسار واحد لحركة الالتفاف إلى اليمين من شارع خالد بن الوليد إلى شارع الخليج، بطول 250 متراً، وبطاقة استيعابية 1600 مركبة في الساعة، وكذلك تنفيذ تقاطع سطحي بإشارة ضوئية يربط شارع الخليج مع شارعي الغبيبة وخالد بن الوليد، إلى جانب أعمال رصف الطرق، وإنارة الشوارع، والأنظمة المرورية، وشبكة تصريف مياه الأمطار، وأنظمة الري، ويتوقع اكتمال جميع الأعمال في شهر يوليو المقبل.

وأشار الطاير إلى أن مشروع تطوير محور الشندغة يعد من أضخم المشاريع التي تنفذها الهيئة حالياً، وتقدر تكلفته بنحو خمسة مليارات و350 مليون درهم، ويتضمن تطوير 15 تقاطعاً بطول 13 كيلومتراً، ونظراً لضخامته، قُسّم إلى خمس مراحل، ويسهم تطوير المحور في تقليل زمن الرحلة من 104 دقائق إلى 16 دقيقة بحلول عام 2030، وتقدر قيمة الوفر من تقليل زمن الرحلة بنحو 45 مليار درهم على مدى 20 عاماً.