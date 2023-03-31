تطبيق نظام حماية أجور العمالة المساعدة «إلزامي» اعتباراً من اليوم

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، رسمياً، اعتباراً من اليوم، التطبيق الإلزامي للقرار الوزاري رقم (675) لسنة 2022، بشأن سداد أجور بعض مهن عمال الخدمة المساعدة عبر نظام حماية الأجور، وذلك في إطار السعي نحو تطوير منظومة الخدمات المقدمة لأصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة، تلبية لتطلعاتهم واحتياجاتهم، وبالشكل الذي ينسجم مع التشريعات المنظمة لعمل هذه الفئة من العمالة.

وقالت الوزارة على صفحاتها الرسمية لمنصات التواصل الاجتماعي، إن إلزامية تطبيق هذا النظام تشمل خمس فئات مهنية من العمالة المساعدة، هي: «مهندس زراعي خاص»، «مندوب خاص»، «مقدم رعاية منزلية»، «مدرّس خاص»، «مدرب خاص»، فيما يظل هذا النظام «اختيارياً» لأصحاب 14 مهنة للعمالة المساعدة، بينها «مربية المنزل»، «الطباخ»، «السائق الخاص»، «الحارس»، داعية أصحاب العمل الذين يعمل لديهم أصحاب هذه المهن إلى تسجيل عمالتهم «طواعية» في هذا النظام، للاستفادة من ميزات سداد الراتب إلكترونياً. وأشارت إلى أنه يمكن لأصحاب العمل الاستفادة من ميزات سداد أجور العاملين المساعدين لديهم بمختلف المهن «إلكترونياً»، بعد التسجيل في النظام والتعاقد مع الجهات المالية المصرح لها من المصرف المركزي بتقديم هذه الخدمة، محذّرة من أن تأخر أوعدم التزام أصحاب العمل الذين تعمل لديهم الفئات المشمولة إلزامياً بنظام حماية الأجور، بتسجيل العمالة في النظام؛ يعرّضهم لغرامة عدم تسجيل العمالة المساعدة في نظام حماية الأجور، التي تصل إلى 100 درهم عن كل عامل لم يتم تسجيله.

ولفتت إلى أنها بدأت منذ فبراير الماضي مع بدء التشغيل التجريبي لنظام حماية الأجور للعمالة المساعدة في إرسال إشعارات وتنبيهات لأصحاب العمل بضرورة التسجيل في النظام، وإرسال إشعارات وتنبيهات أخرى تُذكّر أصحاب العمل بضرورة سداد الأجور من خلال النظام في اليوم الثاني والثامن من بعد تاريخ الاستحقاق.

وأفادت الوزارة بأن تطبيق نظام حماية الأجور على العمالة المساعدة يساعد أصحاب العمل على سداد أجور العمالة المساعدة في المواعيد المحددة بأسهل الطرق وأيسرها، وبما يحفظ حقهم في إثبات عملية سداد الأجر، وهو ما من شأنه المساهمة بشكل كبير في تحقيق استقرار العلاقة بين الطرفين، موضحة أن النظام يتيح لأصحاب العمل سداد الأجور سواء من خلال التحويل النقدي للمصارف ومحال الصرافة المزودة للخدمة والمسجلة والمعتمدة لدى المصرف المركزي، أو عن طريق التطبيقات الذكية الخاصة بهذه الجهات، وذلك بعد التعاقد معها وفقاً للإجراءات المتبعة. وأعربت عن ثقتها الكبيرة بنجاح تطبيق نظام حماية الأجور على العمالة المساعدة، لاسيما أنه تكونت لديها ولدى شركائها خبرة تقارب 15 عاماً في تشغيل هذا النظام، الذي تم تطبيقه على العاملين في القطاع الخاص منذ 2009، حيث كان له أثر إيجابي في استقرار وشفافية علاقة العمل بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص.

3 استثناءات

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن القرار الوزاري رقم (675) لسنة 2022، بشأن سداد أجور بعض مهن عمال الخدمة المساعدة عبر نظام حماية الأجور، حدّد ثلاث حالات لاستثناء عمال الخدمة المساعدة في الفئات الخمس «الإلزامية» من إجراءات الالتزام بنظام حماية الأجور، أولاها: إذا كان لدى العامل المساعد شكوى عمالية منظورة أمام القضاء، ولا يعمل لدى صاحب العمل. والثانية: إذا كان العامل المساعد مقيداً بحقه بلاغ انقطاع عن العمل. والحالة الأخيرة تخص العامل المساعد الجديد خلال فترة 30 يوماً من تاريخ بداية عقد عمله.