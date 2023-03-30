رئيسة وزراء أوغندا تشيد بريادة الإمارات وتنافسيتها العالمية وتبحث مع وفد الدولة تعزيز التعاون الثنائي

أشادت معالي روبينا نابانجا رئيسة وزراء جمهورية أوغندا، بريادة دولة الإمارات وتنافسيتها العالمية، وبتجاربها في تحديث العمل الحكومي، وحرصها على مشاركة خبراتها مع مختلف الحكومات، وذلك خلال لقاء مع وفد حكومة دولة الإمارات المشارك في منتدى "تنافسية التجارة والصادرات"، الذي عقد في العاصمة كامبالا، حيث بحثت معه تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين في مختلف مجالات العمل الحكومي وخاصة مجال التبادل المعرفي.

ضم الوفد، سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية رئيس مجلس التنافسية، وسعادة عبد الله حسن الشامسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أوغندا، ومنال بن سالم قائد فريق برنامج التبادل المعرفي الحكومي.

وعقد وفد حكومة دولة الإمارات على هامش المنتدى، سلسلة اجتماعات ثنائية مع وزراء ومسؤولين في الحكومة الأوغندية بينهم وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، ووزير الداخلية، وممثلين عن قطاع الطيران، وعدد من المسؤولين في الحكومة الأوغندية، تم خلالها التعريف بتجربة الدولة في الإدارة الحكومية وتحديث العمل الحكومي، وتناولت تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية أوغندا في المجالات المرتبطة بالأمن الرقمي، والأمن الغذائي، وسبل الاستفادة من تجارب الإمارات الناجحة في قطاع الطيران.

كما تطرقت الاجتماعات إلى أهداف برنامج التبادل المعرفي الحكومي، وأبرز إنجازاته منذ إطلاقه عام 2018، المتمثلة ببناء شراكات استراتيجية واتفاقيات تعاون ثنائي في مجالات التطوير والتحديث الحكومي مع 29 دولة في 5 قارات.

وهدف منتدى "تنافسية التجارة والصادرات" الذي عقد يومي 28 و29 مارس، برعاية وحضور فخامة يوويري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، إلى تصميم استراتيجيات أفضل بهدف دفع القدرة التنافسية لأوغندا في الأسواق الخارجية، وشارك به إلى جانب وفد دولة الإمارات، أكثر من 300 مسؤول حكومي، وشركاء وممثلين تجاريين لعدد من دول العالم، وجهات حكومية أوغندية، ومؤسسات رائدة في القطاع الخاص، وهيئات ومؤسسات متخصصة في التجارة والاستثمار والصناعة والسياحة.

وأكد عبد الله ناصر لوتاه خلال مشاركته في جلسة رئيسية بعنوان "أهمية التنافسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام"، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" حريصة على تعزيز التعاون الدولي والشراكات العالمية الهادفة لتطوير نماذج الأعمال الحكومية، التي تعزز الأثر الإيجابي، وترفع تنافسية الحكومات، وتحسن من أداء عملها بما يضمن صناعة مستقبل مستدام.

وتناول عبد الله لوتاه خلال الجلسة أهم إنجازات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي عمل منذ أن أطلقته حكومة دولة الإمارات عام 2018، على توقيع اتفاقيات تعاون ثنائي مع 29 دولة في 5 قارات، هدفت لتعزيز العمل الحكومي ورفع مستويات الأداء والتميز، كان آخرها عقد 10 شراكات استراتيجية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، مع بارغواي ورواندا وتركمنستان وافريقيا الوسطى وألبانيا وجورجيا ورومانيا وزيمبابوي ومالطا وكازاخستان.

وقال إن حكومة دولة الإمارات تتبنى رؤى مستقبلية قائمة على إطلاق الشراكات والتعاون الثنائي مع الحكومات والدول الصديقة، وبرامج العمل المشتركة التي تهدف لتعزيز التنافسية والتعاون الشامل بين الحكومات بما يضمن نقل أفضل الخبرات الرائدة والتجارب الناجحة بالاعتماد على قصة نجاح دولة الإمارات.

وركز المنتدى على تحسين البنية التحتية الداعمة لعمليات التصدير التي تشمل الموانئ والمستودعات والمختبرات، وغيرها في جمهورية أوغندا، وتعزيز قوانين وسياسات ولوائح التصدير لضمان الامتثال والمطابقة لمعايير التجارة العالمية، وبناء نظام تمويل ائتمان الصادرات لمساعدة المصدرين على إدارة المخاطر والأمور الخاصة بالصرف الأجنبي، إضافة إلى تطوير نموذج جديد للسوق بهدف زيادة تواجد المنتجات والخدمات الأوغندية في أسواق الصادرات المختلفة.