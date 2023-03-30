هيئة البيئة أبوظبي: ارتفاع مؤشر الصيد المستدام

سجلت هيئة البيئة - أبوظبي تحسناً ملحوظاً للعام الرابع على التوالي في "مؤشر الصيد لمستدام" خلال فترة زمنية قصيرة من تطبيق التدابير والإجراءات المتعلقة بالصيد.

وارتفعت نسبة المؤشر من 8.9% خلال عام 2018 إلى 69.1% في نهاية عام 2022 والذي تم حسابه خلال عام 2022 من خلال تقييم إجمالي 35 نوعاً من الأسماك والتي تمثل 97% من عمليات الإنزال خلال 2022.

وتقوم الهيئة منذ عام 2001 بمراقبة حالة المخزون السمكي وفق مؤشرين أساسيين للاستدامة أولهما "مؤشر الأنواع المستدامة " (SBR) والذي يحدد حجم مخزون الأسماك البالغة بالنسبة للأنواع القاعية الرئيسية عند مقارنتها بحجم الكتلة الحيوية للأسماك غير المستغلة.

أما المؤشر الثاني فهو "مؤشر الصيد المستدام" الذي يصف نسبة الأنواع التي يتم استغلالها على نحو مستدام من إجمالي محصول الصيد.

وتشير زيادة المؤشر إلى أن الإجراءات الإدارية المنفذة بشأن المصايد تسير في الاتجاه الصحيح لتعافي المخزون السمكي بحلول عام 2030، وقد كشفت بيانات الهيئة عن تحقيق مستهدف مؤشر "نسبة متوسّط حجم المخزون الناضج" من خلال الوصول إلى عتبة الاستدامة والذي يحدد نسبة حجم المخزون البالغ لـ 30 نوع من الأنواع التجارية الرئيسية مقارنةً بحجم مخزونها غير المستغل وتم قياس تقدم نحو زيادة متوسط حجم للمخزون البالغ من 25.6% خلال عام 2020 إلى 40% خلال عام 2022.

وقد شهدت بعض أنواع الأسماك الرئيسية تحسناً من حيث كميات الإنزال وتوسع انتشارها وذلك بفعل تعزيز عمليات الحماية وتفعيل الإجراءات التنظيمية التي تقوم بها الهيئة الأمر الذي ساهم في تخفيف الضغط على مصايد الأسماك للمساهمة في تعافيها مشيراً إلى أن النتائج المتقدمة التي تم الحصول عليها في مؤشرات الأداء الخاصة بالمصايد السمكية تؤكد على أهمية استمرار الهيئة في تنفيذ قرار منع الصيد باستخدام معدتي القراقير والغزل في مياه أبوظبي.

وأكدت الهيئة على أهمية التعاون القائم بينها وبين وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في المحافظة على البيئة البحرية وتنظيم استغلال الثروة السمكية، ودعم السياحة البيئية والأنشطة الثقافية والترفيهية في إمارة أبوظبي.

كما أشادت بالتزام الصيادين وتعاون جمعيات الصيادين ودورهم الفعال في تنفيذ القرارات والإجراءات المتعلقة بصيد الأسماك التي اتخذتها الهيئة لحماية المخزون السمكي، مشيراً إلى أنها ساهمت بشكل كبير في الحد من آثار الصيد المفرط على البيئة البحرية وفي تحقيق تحسن حالة المخزون السمكي في مياه الإمارة للعام الرابع على التوالي.

وسجلت الهيئة زيادة بنسبة 91 % في معدل إنزال سمك "الزريدي" منذ 2020 لتصبح ما يقارب من 15,000كجم خلال 2022 في حين وصلت نسبة الزيادة في إنزال سمك "الجد" إلى 90% حيث ارتفع الإنزال خلال 2022 ليصل إلى حوالي 112,000 كجم ،كما زادت نسبة إنزال سمك "الفسكر" بمعدل 96% منذ 2020 لتناهز 800 كجم خلال 2022.

وفيما يخص سمك أم ضريس سجلت الهيئة زيادة بمعدل 25 ضعفا في إنزال هذا النوع من الأسماك والذي ارتفع من 51 كجم خلال 2020 إلى ما يقارب من 1300 كجم خلال 2022.

وفي عام 2022 زاد متوسّط حجم المخزون الناضج لأسماك الهامور والنيسر بنسبة 18% و5% على التوالي مقارنة بعام 2021، في حين زاد المتوسط النسبي للمخزون البالغ لأسماك الكنعد والشعري والدردمان والجش والضلع بنسبة 25% و20 % و19% و6% و4% على التوالي بالمقارنة مع عام 2020.

وارتفع متوسط الحجم النسبي للمخزون الناضج من أسماك البياح بنسبة 20%بالمقارنة مع عام 2019، كما حققت أسماك الشعم نمواً في متوسط حجم الأسماك البالغة بمعدل 8% بالمقارنة مع عام 2018.