شمشير فاياليل يسهم بـ 10 ملايين درهم دعماً لحملة «وقف المليار وجبة»

أعلن الدكتور شمشير فاياليل المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، عن مساهمته بـ10 ملايين درهم دعماً لحملة «وقف المليار وجبة»، التي تدشن أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان من أجل مساعدة الفئات الأقل حظاً في العالم بشكل مستدام.

وتعهد الدكتور شمشير فاياليل بتقديم الـ10 ملايين درهم خلال خمس سنوات، لدعم جهود الحملة في مكافحة الجوع وتوفير شبكة أمان غذائي مستدام لعشرات الملايين من البشر.

وتعتبر حملة «وقف المليار وجبة» التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، نقلة نوعية في مجال العمل الخيري والإنساني على مستوى العالم، لاعتمادها مبدأ العمل الجماعي المنظم والتخطيط بعيد المدى بما ينسجم مع الفلسفة الإماراتية في الإدارة، وتفتح الحملة باب المساهمة أمام الأفراد والمؤسسات وشركات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال.

وقال الدكتور شمشير فاياليل: «إن حملة (وقف المليار وجبة) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، علامة مضيئة في العمل الخيري والإنساني على مستوى العالم، لأن هدفها توفير شبكة أمان غذائي بشكل مستدام، وفق عمل مؤسسي متكامل يوفر الغذاء للشرائح الأكثر احتياجاً في العالم».

وأضاف: «فخورون بالمساهمة في حملة (وقف المليار وجبة) لمكافحة الجوع ومساعدة الشرائح الأقل حظاً حول العالم.. الصندوق الوقفي لإطعام الطعام مشروع إنساني عظيم ينطلق من دولة الإمارات التي اعتادت تدشين مبادرات نوعية في شهر رمضان الكريم لتوفير الغذاء لعشرات الملايين في جميع القارات، وفي هذا العام تأتي حملة (وقف المليار وجبة) في وقت تتزايد فيه صور المعاناة من الجوع والفقر حول العالم، ما يعبر عن رسوخ ثقافة العطاء في مجتمع الإمارات».