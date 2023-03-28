عبور الأطفال الطريق بمفردهم يعرّض آباءهم للمساءلة القانونية

أفاد مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة عجمان، المقدم سيف عبدالله الفلاسي، بأن هناك سلوكات خطأ يرتكبها آباء قد تعرّض أطفالهم للخطر، منها السماح بجلوسهم في المقاعد الأمامية للسيارة، أو عدم توفير مقاعد حماية خاصة بهم، لافتاً إلى أن ترك الأطفال يعبرون الطريق بمفردهم يعرض آباءهم للمساءلة القانونية.

وقال الفلاسي لـ«الإمارات اليوم» إن عبور الأطفال الطريق بمفردهم يوقع آباءهم تحت طائلة القانون، وتتم مخالفة الآباء بتهمة الإهمال، مضيفاً أنه يجب على الأب المحافظة على أطفاله، ولا يتركهم على الطرق عرضة لحوادث الدهس.

وأشار إلى أن ترك الطفل داخل سيارة مغلقة، يوقع الأب تحت طائلة المساءلة، خصوصاً أن ذلك التصرف يعرّض حياة الأطفال للخطر، وقد يسبب لهم حالة من الاختناق مع ارتفاع درجات الحرارة.

وطالب ذوي الأطفال، بعدم السماح لهم باستخدام الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي على الطرق العامة، حتى لا يتعرضوا لخطر الدهس.