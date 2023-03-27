" تاكسي دبي" تبدأ تجربة مركبة كهربائية جديدة من طراز "سكاي ويل"

بدأت مؤسسة تاكسي دبي في هيئة الطرق والمواصلات بتجربة مركبة كهربائية جديدة ضمن أسطولها من مركبات خدمة الليموزين، من طراز "سكاي ويل – Skywell"، وذلك في إطار التزامها بتحقيق خارطة طريق هيئة الطرق والمواصلات في دبي للتحول نحو وسائل نقل عامة خالية من الانبعاثات الكربونية في الإمارة بحلول عام 2050.

وتستمر فترة تجربة مؤسسة تاكسي دبي للمركبة الكهربائية الجديدة لمدة ثلاث أشهر، وذلك في إطار دراسة الجدوى التي تجريها المؤسسة على المركبات الكهربائية، واختبار أكثر من طراز من إنتاج شركات متعددة، لضمان الحصول على أفضل النتائج، عبر اختبارها في طرق دبي والتعرف على أبرز مزاياها، وقدرة المركبة على العمل ضمن أسطول المؤسسة مع مراعاة شروط الراحة والأمان والسلامة العالمية.



وقال المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي منصور رحمه الفلاسي: " تنسجم هذه الخطوة الاستراتيجية على مستوى عملياتنا، مع أفضل الممارسات العالمية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، لتقديم أحدث الخدمات لإسعاد المتعاملين، وإثراء تجربة التنقل في إمارة دبي، من خلال تقديم أفضل الخدمات ومراعاة شروط الراحة والأمان والسلامة العالمية، وبما يراعي أعلى معايير الحفاظ على البيئة، في سبيل الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية في العام 2050".

صديقة للبيئة

وأضاف الفلاسي: "تمثل المركبات الكهربائية وسيلة آمنة وصديقة للبيئة في تخفيض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن وسائل النقل، وتشكل المركبات الصديقة للبيئة نسبة 70% من أسطول مؤسسة تاكسي دبي، حيث نعمل على زيادة عدد المركبات الصديقة للبيئة بمعدل سبعين سيارة كل عام، وذلك للتحول نحو وسائل نقل عامة خالية من الانبعاثات في دبي، وهذا ما نقوم به من خلال إدخال أكثر من طراز من شركات مختلفة للوصول إلى أفضل النتائج التي تخدم عملائنا وفق أفضل معايير الراحة والسلامة والأمان، ومراعاة الشروط البيئية".

محطات الشحن الكهربائي

وأشارت مؤسسة تاكسي دبي إلى زيادة أعداد محطات الشحن الكهربائي في الإمارة، التي تخدم أنواعاً وطرازات مختلفة من المركبات الكهربائية التي يمكن أن تستخدم محطة الشحن نفسها. كما تختبر المؤسسة إمكانيات التشغيل الذكي، والجدوى الاقتصادية من الطرازات المختلفة من المركبات، حيث تخطط لاختبار أنواع جديدة من المركبات للوصول إلى أفضل النتائج اقتصادياً وبيئياً.

معايير

يذكر أن لدى مؤسسة تاكسي دبي معايير وإجراءات لتجربة المنتجات الجديدة واختبار المناسب منها للتشغيل، انطلاقاً من استراتيجيات التشغيل المتميز، والاستدامة المالية، ودراسة المؤشرات التشغيلية لكل مركبة، ومؤشرات الصيانة، ومعدلات الأعطال لكل 100 ألف كيلومتر، وهذا ما يساهم في تسليط الضوء على موضوع البحث عن الجديد لخدمة المتعاملين، وإخضاعه لبروتوكولات التجارب للوصول إلى أفضل الممارسات الآمنة والصديقة للبيئة في آن معاً.