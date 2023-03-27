منع تنقّل الأطفال دون 8 سنوات بمفردهم في المواصلات العامة بدبي

حذّرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي من ركوب الأطفال بمفردهم في وسائل المواصلات العامة، مؤكدة أنه يمنع تنقل من هم دون الثماني سنوات في المواصلات العامة من غير مرافقة البالغين، فيما يسمح لمن هم بين الثامنة و11 عاماً باستخدام وسائل النقل الجماعي، بشرط وجود تصريح معهم من أحد الوالدين، باستثناء الحافلات بين المدن التي يمنع ركوبهم فيها بمفردهم بكل الأحوال.

وأكدت الهيئة أن سلامة الأطفال مسؤولية يشترك فيها الجميع من الأهل والموظفين في المحطات وسائقي المواصلات العامة، مشيرة إلى وجوب التزام الجميع بإرشادات تنقّل القصّر في وسائل النقل الجماعي، من أجل ضمان سلامتهم.

ويخضع استخدام المواصلات العامة في دبي لعدد من الشروط والمتطلبات، إذ يجب توافر الحد الأدنى من الرصيد في بطاقة «نول»، البالغ 7.5 دراهم، كما يجب على المتعامل الالتزام بالقواعد والأنظمة العامة التي تنظم استخدام وسائل النقل الجماعي، بما يكفل الأمن والسلامة لجميع الركاب والمستخدمين.

ويمكن للمتعامل الاستفسار عن مواعيد الرحلات، من خلال زيارة موقع هيئة الطرق والمواصلات الإلكتروني، أو من خلال التواصل مع مركز الاتصال الخاص بـ«سهيل» على الرقم 600500605. وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن هيئة الطرق والمواصلات، أن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي في دبي، التي تشمل مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري التي تشمل العبرات والفيري والتاكسي المائي والباص المائي، بالإضافة إلى التنقل المشترك الذي يضم مركبات الحجز الإلكتروني ومركبات التأجير الذكي، والحافلات تحت الطلب ومركبات الأجرة، بلغ نحو 621.4 مليون راكب، خلال العام 2022، مقارنة بنحو 461 مليون راكب خلال عام 2021، مسجلاً نمواً بنسبة 35%.