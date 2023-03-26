31 مارس آخر موعد للاستفادة من خصم 50% على المخالفات المرورية بالشارقة

أفادت القيادة العامة لشرطة الشارقة بأن آخر موعد للاستفادة من قرار تخفيض المخالفات بنسبة 50% الجمعة المقبل، الموافق 31 مارس الجاري، مشيرة إلى أن الخصم يشمل جميع المخالفات المسجلة قبل تاريخ 31 مارس 2023، ما عدا المخالفات المشددة.

يأتي ذلك استكمالاً للقرار الصادر من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بشأن مشروع الخصم الدائم لتنظيم نسبة الإعفاء من المخالفات المرورية في الإمارة.

وحددت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة أبرز المخالفات المرورية المستثناة من خصم 50%، وهي قيادة مركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وقيادة مركبة بطريقة من شأنها إلحاق الضرر بالمرافق العامة أو الخاصة، وقيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمها، فضلاً عن قيادة مركبة على الطريق من دون لوحات أرقام.

وذكرت أن من بين المخالفات المستثناة أيضاً تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 80/كم ساعة، والهروب من شرطي المرور للمركبة الخفيفة، وكذلك التسبب في وفاة شخص، والتسبب في وقوع حادث بليغ أو إصابات، وإحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة من دون ترخيص، فضلاً عن استعمال المركبة في نقل مواد خطرة أو قابلة للاشتعال من دون ترخيص، واستخدام الدراجة الترفيهية ذات الثلاث عجلات فأكثر على الطريق.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، المقدم محمد علاي النقبي، إن خصم المخالفات بنسبة 50% جاء بهدف تسوية المخالفات القديمة قبيل تطبيق الخصم الدائم للمخالفات، ويشمل جميع المخالفات المسجلة قبل تاريخ 31 مارس 2023، ما عدا المخالفات المشددة.

وأضاف أن شرطة الشارقة أطلقت مبادرة بالخصم الدائم بنسبة 35% على جميع المخالفات المرتكبة بدءاً من الأول من أبريل المقبل، وتستمر بشكل دائم ما عدا المخالفات المشددة منها، مثل القيادة بسرعة زائدة تشكّل خطراً، أو القيادة من دون رخصة، لافتاً إلى أن ذلك الخصم يستمر بالنسبة نفسها لمدة شهرين، ثم ينزل بعدها إلى 25%، وإذا لم يتم السداد خلال سنة يُلغى الخصم على المخالفة.