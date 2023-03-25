كبير مفتيي دبي يدعو للمساهمة في حملة "وقف المليار وجبة" لتدشين أكبر صندوق وقفي

أكد فضيلة الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، كبير المفتين مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أن حملة "وقف المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام بشكل مستدام، تعد من أجلّ الطاعات لله سبحانه وتعالى، لاسيما في شهر رمضان الكريم الذي تضاعف فيه الحسنات، فتكون النافلة فيه كالفريضة في غيره، والفريضة فيه كسبعين فريضة فيما سواه.



وأشار فضيلته إلى أن حملة "وقف المليار وجبة" دعوة كريمة مفتوحة للجميع للمساهمة فيها بما تجود به أنفسهم لإطعام فقراء الإنسانية، فهم إخواننا ولهم من الحق على المستطاعين ما لا ينبغي التساهل فيه.



وقال فضيلة الدكتور الحداد: "إن الوقف من الصدقات الجارية التي يسري أجرها لصاحبها بعد وفاته، كما لو كان يعملها في حياته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)"، مضيفاً: "كلما كان الوقف أنفع كان أجره أعظم وأكبر، وليس هناك نفع أكبر من إطعام الجوعى، فإن في ذلك مدد لحياتهم وعون لهم على عوزهم الذي يعانونه في بلادهم".



وأكد فضيلته أن "دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على مد يد العون والمساعدة للمحتاجين في جميع أنحاء العالم، وقد عودنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، على هذه المبادرات الفاعلة في شهر رمضان الكريم، هذه المبادرات الخيرية التي تجوب العالم تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فيدارسه القرآن، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة".



وأشار إلى أن "صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لا يستأثر في المسابقة إلى الخيرات لنفسه بل يشرك أبناء شعبه والمقيمين على أرض دولة الإمارات في هذا الخير والمنافسة فيه، فسموه يدلهم ويحضهم عليه، فيكون الجميع في ميزان حسناته كما في الحديث الشريف "الدال على الخير كفاعله"، وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سنّ في الإسلام سنة حسنة، فله أجرها، وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء".



وقال فضيلة الدكتور الحداد إن "الوقف من أجلّ السنن المرغب فيها، كما قال تعالى: "لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ"، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم السلف والخلف يتنافسون في وقف أعز أموالهم حتى لم يبق أحد من أصحاب رسول الله عنده شيء إلا أوقفه".

وأضاف: "يحصل الوقف بالقليل والكثير، فما استطاع الإنسان أن يبادر إليه فعل، فإن القليل عند الله كثير ولرب درهم سبق ألف درهم".



وتواصل حملة "وقف المليار وجبة"، استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae. فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، كما يمكن أيضاً للمساهمين المشاركة في "حملة وقف المليار وجبة" عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف المليار وجبة" خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات من &e"ويمكن للراغبين كذلك في المساهمة في حملة "وقف المليار وجبة" المشاركة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات".