رصد ظاهرة احتجاب كوكب الزهرة النير خلف قرص القمر في سماء الامارات

التقطت عدسة المصور الفلكي تميم التميمي عضو جمعية الإمارات للفلك نهار اليوم ظاهرة احتجاب كوكب الزهرة النير خلف قرص القمر والتي حدثت في سماء الإمارات بين الساعة 2:30 ظهرا إلى 3:15 ظهرا.

وذكرت جمعية الامارات للفلك أن ظاهرة احتجاب الكواكب النيرة خلف قرص القمر تعتبر من الظواهر المميزة التي يترقبها هواة الفلك والتي تثير اهتمام الناس حيث يتواري الكوكب النير خلف قرص القمر لفترة لا تزيد ساعة بعدها تظهر في الطرف الآخر منه.