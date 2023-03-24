حمدان بن محمد ينشر فيديو في ذكرى رحيل المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي عبر حسابه في موقع "انستغرام" فيديو في ذكرى رحيل المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه