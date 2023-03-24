حمدان بن محمد ينشر فيديو في ذكرى رحيل المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم
نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي عبر حسابه في موقع "انستغرام" فيديو في ذكرى رحيل المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه
#حمدان_بن_محمد ينشر فيديو في ذكرى رحيل المغفور له الشيخ #حمدان_بن_راشد_آل_مكتوم طيب الله ثراه #الإمارات_اليوم @HamdanMohammed pic.twitter.com/lmfWaZoro7— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 24, 2023
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